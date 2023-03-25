بابا الفاتيكان يوسع إجراءاته لمكافحة الاعتداء الجنسي في الكنيسة

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، قواعد موسعة وأكثر وضوحا ضد الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، بعد نحو 4 سنوات من إصدار البابا فرنسيس إجراءات أكثر صرامة ضد تلك الأعمال.



وقدم الفاتيكان نسخة محدثة من الإرشاد الرسولي "أنتم نور العالم" الصادر في عام 2019. وأكد البابا التدابير الحالية، لكنه أمر بالابتكارات والتمديدات. وستدخل النسخة الجديدة حيز التنفيذ في 30 أبريل.



وفي عام 2019، رد البابا على الانتقادات بأنه لا يفعل ما يكفي ضد حالات سوء المعاملة في الكنيسة، وكان محور المرسوم في ذلك الوقت التزام الكنيسة الكاثوليكية بأكملها بالإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي.



وكان الالتزام بالإبلاغ الفوري عن حالات الإساءة والتستر ينطبق في الرسالة الأصلية حصريا على رجال الدين والمتدينين.



وفي النسخة المحدثة، تمت إضافة أشخاص عاديين على رأس الجمعيات الدولية. ووصف الأب هانز زولنر من اللجنة البابوية لحماية القاصرين في مقابلة مع راديو الفاتيكان، هذا التغيير بأنه الأكثر أهمية.



كما توسع القواعد الجديدة الأماكن التي يمكن للناس الإبلاغ فيها عن الانتهاكات عن طريق الأمر بإنشاء "مكاتب وهيئات" لتلقي مثل هذه البلاغات.



وتحدثت النسخة القديمة عن "أنظمة مستقرة" يجب أن تكون "في متناول الجمهور بسهولة".