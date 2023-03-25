قادة فنلندا يستنكرون الهجوم على مرشح برلماني

أدان قادة فنلندا هجوما، اليوم السبت، على مرشح برلماني محافظ، قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية.



وانتقد الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين الهجوم بشدة على بن زيسكوفيتش - 68 عاما في العاصمة هلسنكي.



وبحسب زيسكوفيتش، سبه رجل في العقد الرابع من العمر وهدد بقتله، وسخر منفذ الهجوم من اعتزام فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستخف بالديانة اليهودية.



يشار إلى أن زيسكوفيتش أول يهودي يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفنلندي.



ثم ضرب منفذ الهجوم زيسكوفيتش، الذي سقط أرضا، كما ظهر في الصور التي التقطها أعضاء حملته الانتخابية. واحتجزت الشرطة منفذ الهجوم.



ومن المقرر أن تنتخب فنلندا برلمانا جديدا في الثاني من أبريل، وبدلت فنلندا موقفها التاريخي لتبني سياسة عدم الانحياز وتقدمت لعضوية حلف الناتو بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.



ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بأنه "صادم ومستنكر تماما".