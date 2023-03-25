تحدث ماريو مارينكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، عن خسارة فريقه أمام المنتخب المصري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مارينكا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: «افتقدنا الإنسجام في مواجهة مصر اليوم، لأننا لم نلعب مباريات ودية قبل مباراة اليوم، وهذا أثر علينا في الشوط الأول».

وأضاف: «منتخب مصر أحد أقوى الفرق في القارة الإفريقية، واللاعبون لم ينقذوا تعليماتنا بشكل كامل في الشوط الأول، وإيقاع الفريق أصبح أسرع مع فيتوريا، وتطور كثيرًا عن المباراتين السابقتين».

وأوضح: «خططنا لإيقاف منتخب مصر، ولم تكن هناك خطة لإيقاف صلاح تحديدًا، والكل يعلم فارق القيمة التسويقية بين منتخب مالاوي بالكامل وصلاح فقط».

وتابع مدرب مالاوي: «وعندما تمنح صلاح الوقت والمساحة يكون الأمر شديد الصعوبة، مثلما حدث في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد».

وأتم: «سنركز على الجانبين الدفاعي والهجومي في المباراة القادمة، وفلسفتي هي اللعب من أجل الفوز، وقادرون على تشكيل خطورة أمام مصر في المباراة الثانية».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا