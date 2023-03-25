 الخارجية الروسية: الرد على طرد برلين دبلوماسيينا جاهز وسيعجب بيربوك - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: الرد على طرد برلين دبلوماسيينا جاهز وسيعجب بيربوك

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
وكالات:
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 8:55 م

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا، وأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".

وقال المصدر لوكالة نوفوستي: "الرد الصارم على هذه الخطوات غير الصحيّة من برلين جاهزة بالفعل -وسينال إعجابها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت صحيفة "فوكس" الألمانية في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الألمانية تخطّط لطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدا في برلين.

وذكرت أن الذريعة تتمثل في الاشتباه في استخدام الدبلوماسيين حصانتهم الدبلوماسية لتجنيد مخبرين ألمان بصورة غير قانونية من قطاعات السياسة والأعمال والعلوم والجيش بهدف "عمليات تخريب أو تضليل يتم التخطيط لها".

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