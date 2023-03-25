الولايات المتحدة تدرس المزيد من الدعم للبنوك

تدرس السلطات الأمريكية توسيع تسهيلات الإقراض الطارئ للبنوك بطرق من شأنها أن تمنح بنك "فيرست ريبابليك" مزيدا من الوقت لدعم ميزانيته العمومية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.



ولم يقرر المسئولون بعد ما هو الدعم الذي يمكن أن يقدموه لـ "فيرست ريبابليك"، إن وجد، إلا أن توسيع عرض مجلس الاحتياط الاتحادي هو واحد من عدة خيارات يتم دراستها في هذه المرحلة المبكرة.



ويواصل المنظمون التعامل مع اثنين من البنوك المفلسة، وهما بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، اللذين يتطلبان مزيدا من الاهتمام الفوري.



وحتى قبل هذه الخطوة، ترى هيئات الرقابة أن "فيرست ريبابليك" مستقر بما يكفي للعمل دون أي تدخل فوري حيث تحاول الشركة ومستشاروها التوصل إلى اتفاق لدعم ميزانيتها العمومية، حسبما نقلت بلومبرج عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها .



وانخفض سهم "فيرست ريبابليك" بأكثر من 90% هذا الشهر وسط مخاوف من أن البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له قد يقع ضحية لنفس القوى التي تسببت مؤخرا في انهيار ثلاثة بنوك أمريكية.