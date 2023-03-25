الصحة: إنتاج 50 مليون جرعة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات المجانية

قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، إن اليوم يشهد احتفالية كبيرة لتدشين إنتاج اللقاح الخماسي والكبدي (ب) للرضع والكبدي (ب) للكبار، بالتعاون مع شركة سيرم الهندية، أحد أكبر الشركات المنتجة للقاحات عالميا، ذاكرة أن هذه المرحلة الثانية من الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2019.

جاء ذلك خلال تدشين المرحلة الثانية من اتفاقية نقل التكنولوجيا بين الشركة القابضة "فاكسيرا" وشركة سيرم الهندية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشارت والي، إلى تدشين الاتفاقية مع شركة سيرم المرحلة الأولي، وتم إنتاج 50 مليون جرعة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات، مضيفة أن تلك التطعيمات قُدمت إلى الأطفال ضمن حملات التطعيمية التي تدشنها وزارة الصحة بالمجان.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تدعم مصر في إنتاج اللقاحات، لتعزيز موقف مصر لتصبح من الدول المصدرة للقاحات بفضل جهود كل الفرق الطبية.

وأضافت أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة مراقبة الخطوط الإنتاجية لجعل مصر مركز لتصنيع اللقاحات لدول إفريقي، ومتابعة كل التطورات على مستوى العالم وتوفيرها في مجال اللقاحات.

وكشفت والي، عن افتتاح مصنع فاكسيرا الجديد في السادس من أكتوبر خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع هيئة الدواء وكذلك هيئة الشراء الموحدة لمراقبة خطوط الإنتاج التابعة للشركة، لضمان تقديم رعاية صحية وخدمات تطعيمة لكبار السن والأطفال بشكل آمن وفعال، لافتة إلى فتح مجال التطعيمات وإضافة تطعيمات جديدة للأطفال والكبار خلال الفترة المقبلة.