إلغاء حكم السجن على «بطل فندق رواندا» إبان الإبادة الجماعية

رفع الرئيس الرواندي بول كاجامي، عقوبة السجن على بول روسيساباجينا، وهو مدير فندق سابق، تم تكريمه على نطاق واسع لإيوائه أفرادا من عرقية التوتسي خلال حرب الإبادة الجماعية عام 1994، لكنه أودع السجن بعد ذلك بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسيتم الإفراج عن روسيساباجينا من السجن اليوم السبت إضافة إلى 18 متواطئا آخرين مدانين، حسبما قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو يوم الجمعة.

وأصبح روسيساباجينا، وعمره الآن 68 عاما، شخصية رمزية للإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية في رواندا، حيث استضاف خلالها أكثر من 1200 من التوتسي في فندقه وأنقذ حياتهم، وتم تصوير هذه الأحداث في فيلم من أفلام هوليود تحت اسم "فندق رواندا".

غير أن بعض الناجين، وجه انتقادات إليه، في السنوات القليلة الماضية، بدعوى التربح من حرب الإبادة كمرشد فندقي، لكنه ينفي تلك الاتهامات ويقول أن لا أساس لها من الصحة.

وفي أغسطس عام 2020، تم إلقاء القبض على روسيساباجينا، في العاصمة كيجالي، وتم الحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 25 عاما لتورطه في أنشطة إرهابية مزعومة.

وروسيساباجينا، معارض للرئيس كاجامي المستمر في السلطة منذ مدة طويلة.

وقالت المتحدثة ماكولو، إنه على الرغم من إطلاق سراح روسيساباجينا من السجن، سيظل الحكم قائما، مضيفة أن "هناك اتفاق على أنه تم ارتكاب جرائم خطيرة".

وأكدت الحكومة الأمريكية أن روسيساباجينا سيغادر رواندا ويتوجه إلى الولايات المتحدة، التي قامت بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيساباجينا والحكومة الرواندية.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بنبأ إطلاق سراح روسيساباجينا.

وقال بلينكن في بيان: "إنه أمر مريح أن ينضم بول إلى عائلته، والحكومة الأمريكية ممتنة للحكومة الرواندية لجعل عملية لم الشمل هذه ممكنة".