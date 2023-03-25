انهيار موقف سيارات بالدقهلية جراء الرياح والأمطار

انهار موقف سيارات دكرنس بمحافظة الدقهلية، وهو عبارة عن تاندات حديد على السيارات المتوقفة بداخل موقف «بنى عبيد وحادوس» بفعل العوامل الجوية من رياح شديدة وأمطار، علاوة على أن موقف السيارات إنشاء قديم.



وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة ركز ومدينة دكرنس، إلى مكان الانهيار وبدأت في التعامل معه وتفكيك الموقف لإخراج السيارات منه.



انتقل إلى مكان الواقعة كل من الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ومحمد عوض عبدالجليل نائب رئيس مجلس ومدينة دكرنس، بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس المدينة، هناء النبراوى، إنجى سامى، وعلاء رياض مدير المواقف.



وتبين انهيار 5 باكيات من الموقف على سيارات الميكروباص المتوقف بداخل الموقف نتيجة للرياح الشديد والعوامل الجوية التي تمر بها محافظة الدقهلية على مدار الأيام الماضية علاوة على إنشاءات الموقف قديمة.



واستخدمت اللوادر ومعدات وعمال رئاسة مركز دكرنس في إخلاء الموقف، ولم يتسبب الحادث في وقوع أية إصابات، ووقوع تلفيات بسيطة في عدد من السيارات المتوقفة.



وجرى تفكيك الموقف تماما؛ حفاظا على الممتلكات والأرواح لحين إعادة إنشاء الموقف مرة أخرى.



وتعرضت محافظة الدقهلية منذ أمس لسقوط الأمطار الغزيرة علاوة على الرياح الشديدة، ما تسبب في تراكم مياه الأمطار وبدأت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.