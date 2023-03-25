 ابن رئيس وزراء كندا يستقبل بايدن مرتديا الجورب (شاهد) - بوابة الشروق
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ابن رئيس وزراء كندا يستقبل بايدن مرتديا الجورب (شاهد)

أحمد علاء
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 12:00 م
أثار ابن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تفاعلا واسعا بسبب طريقة استقباله ‏للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المنزل، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.‏

وذكرت تقارير أمريكية أن نجل ترودو البالغ، زافيير، يبدو أنه الوحيد الذي يتبع ما يمكن افتراضه أنه شكل من أشكال قواعد المنزل، على الرغم من "المناسبة الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي"، وهي أنه يظهر في الصورة دون حذاء، وإنما ارتدى جواربه فقط، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.

ومن الغريب أن كل أفراد أسرة جاستن ترودو، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، كانوا يرتدون جميعا أحذيتهم في الصورة، باستثناء نجله، زافيير، الأمر الذي أثار انتقادات ضده على موقع "تويتر".


وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن بلاده وكندا تعتزمان مواصلة الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات "تاريخية" غير مسبوقة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "نعتزم مواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بواسطة العقوبات التاريخية والرسوم".

وتعهد بايدن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.

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