أطلق العاهل المغربي محمد السادس، مشروعا خيريا بمناسبة شهر رمضان في مدينة سلا الشعبية، في أول مشاركة له بحدث عام في المغرب منذ نهاية 2022 بعد إقامة طويلة في الجابون.



وأشرف الملك الذي رافقه ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على إطلاق مشروع "رمضان 1444" في أحد أحياء سلا، المدينة التوأم للرباط، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.



وتهدف حملة التضامن هذه التي رُصِد لها مبلغ 390 مليون درهم (35 مليون يورو) إلى تقديم مساعدات غذائية لمليون أسرة محتاجة معظمها في المناطق الريفية.



وفي خطوة رمزية، سلّم الملك سلالًا من المواد الغذائية لعشرة أرباب أو ممثلين عن العائلات المستفيدة من المشروع الخيري، حسب الوكالة.



واضطر محمد السادس (59 عاما) في 22 فبراير الماضي، إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى السنغال بسبب نزلة برد حالت دون تمكنه من السفر بحسب القصر الملكي.



وقبل ذلك بأسبوع، التقى خلال زيارة له إلى الجابون الرئيس علي بونجو أونديمبا الذي تربطه به علاقات صداقة قديمة، وبهذه المناسبة تبرع بألفي طن من الأسمدة للجابون.



وتحظى الحالة الصحية للملك محمد السادس باهتمام كبير في المغرب وخارجه، وهو كان أصيب بفيروس كورونا المستجد في يونيو 2022 من دون أن تظهر عليه أعراض، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وكان الملك خضع لجراحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020 بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير 2018.