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أحمد صلاح السعدني يواصل تصوير مشاهد دوره في «سره الباتع»

القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 10:34 م

يواصل الفنان أحمد صلاح السعدني تصوير المشاهد الأخيرة لدوره في مسلسل "سره الباتع" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويشارك في تصوير تلك المشاهد إلى جانب السعدني الفنان محمد عادل في ديكور القرية التي تشهد أحداث المسلسل وكيف سيتجه السكان إلى المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي.

وتسارعت أحداث المسلسل على نحو ملحوظ بعد مقتل الشيخ صابر على يد الفرنسيين، وقرار حامد بالمقاومة والتصدي لهم، وسط توقعات بتصاعد الأحداث على نحو قوي خلال الحلقات المُقبلة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وبطولة أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله وإخراج خالد يوسف.

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