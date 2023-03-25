 بعد أزمة الخريطة.. سياسي لبناني يدعو لحماية الأردن من «مشروع استيلاء إسرائيلي» - بوابة الشروق
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بعد أزمة الخريطة.. سياسي لبناني يدعو لحماية الأردن من «مشروع استيلاء إسرائيلي»

أحمد علاء
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 11:47 ص
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".

وأضاف: "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، مردفا: "دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.. لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

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