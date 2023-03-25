تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت ولا تنسوا المشروع الاسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين .واكثر من اي وقت مضى وجب حماية الاردن ودعم الاردن في كل المجالات فوق كل اعتبار ولا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وابدا منذ الثورة العربية الكبرى ايام الامير فيصل #الاردن pic.twitter.com/r0xvuBW7YH — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 24, 2023

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".وأضاف: "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، مردفا: "دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.. لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.