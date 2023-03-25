محمود متولي جاهز لمباراة الأهلي والهلال

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انتظم محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية.

أوضح أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.