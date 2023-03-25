النقض تؤجل الحكم في طعن موكا حجازي على حبسها لـ 13 مايو

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في الطعن رقم 14367 لسنة 13ق، المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي، على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب إلى جلسة 13 مايو.

وفي مايو 2022، أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازي لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، قد تمكنت من ضبط فتاة التيك توك موكا حجازي خلال تواجدها داخل كافيه بمنطقة مسجد الحصري بدائرة القسم، لإنشائها حساب إلكترونى وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام"، وموقع "يوتيوب".

وبمواجهة المتهمة أقرت بقيام "أحد الأشخاص" بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.