لماذا صبغ نشطاء المناخ قطاعا من قناة الدانواب في فيينا باللون الأخضر؟

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صبغ نشطاء مناخ ينتمون لجماعة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) قطاعا من قناة الدانوب بلون أخضر ساطع احتجاجا على إقامة مؤتمر بشأن الصناعات القائمة على الغاز في فيينا.

وذكرت الجماعة أن صبغة الأورانين التي تم استخدامها لصبغ القناة غير ضارة بالبيئة، حيث صبغ النشطاء فرعا من نهر الدانوب الذي يمر بوسط فيينا.

وأغلق عشرات النشطاء جسرا يمر فوق القناة أيضا.

ودعت جماعة "إكستنكشن ريبيليون" السكان في جميع أرجاء أوروبا إلى المشاركة في الاحتجاجات في العاصمة النمساوية على مدار الأيام المقبلة.

وتم تنظيم الاحتجاج ضد الصناعات القائمة على الغاز، وانبعاثاتها الضارة بالمناخ من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتبدأ نسخة 2023 من مؤتمر الغاز الأوروبي بعد غد الإثنين، ومن بين القضايا في الفعالية التي تمتد لثلاثة أيام الدور المتزايد للغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة بالقارة.