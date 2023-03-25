حساب الدوري السعودي يشيد بـ حجازي وطارق حامد

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أشاد الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، بـ ثنائي منتخب مصر أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا نادي اتحاد جدة، بعد تألقهما في الفترة الأخيرة مع فريقهما.

وكتب الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر، اليوم السبت: «ممنوع المرور.. لف وارجع تاني مع ثنائي الاتحاد طارق حامد وأحمد حجازي».

وشارك حامد وحجازي في مباراة المنتخب المصري أمام مالاوي، في ملعب الدفاع الجوي مساء أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

يُذكر أن فريق اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.