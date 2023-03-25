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طرحت شركة «إعمار مصر» الإماراتية مناقصة أمام شركات المقاولات المحلية لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية بمشروع «بيل ڤى» بمدينة زايد الجديدة باستثمارات تقارب ٣٫٦ مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لــ «مال وأعمال ــ الشروق» أن المناقصة هدفها تنفيذ عدد من الفيلات بأحد مراحل مشروع «بل فى» ويتنافس عليها عدد من شركات المقاولات المحلية لها سابقة أعمال مع إعمار مصر.

ويقع «بيل ڤى» على مساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة وتصل قيمة الاستثمارات بالمشروع إلى 38 مليار جنيه.

وكانت «إعمار مصر» طرحت أول عقود مقاولة للأعمال الإنشائية لمشروع «سول» بالساحل الشمالى بقيمة ٢٫٣ مليار جنيه لتنفيذ فيلات منفصلة صف أول بمشروع سول بالساحل الشمالى بأسعار ١١٥ مليون جنيه للوحدة بالإضافة إلى وحدات تاون هاوس.

وبلغت مبيعات «إعمار مصر» نحو ٣٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ لتحتل المرتبة الثانية فى قائمة الشركات العقارية الأكثر مبيعا للعام الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 6.56 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 4.11 مليار جنيه خلال 2021 وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 14.73 مليار جنيه، مقابل 11.08 مليار جنيه خلال 2021.

وإعمار مصر، هى شركة تطوير عقارى تأسست عام 1997، ولديها عدة مشروعات بإجمالى استثمارات تتجاوز ٣٠٠ مليار جنيه بينها «أب تاون كايرو» فى القاهرة، و«ميفيدا» فى القاهرة الجديدة، و«مراسى» فى الساحل الشمالى، وثلاثة مشروعات عمرانية فى غرب القاهرة.