إصابة فتاة في هجوم على ركاب قطار ألماني

هدد رجل يبلغ من العمر 37 عاما، ركاب قطار إقليمي ألماني متوجها من مدينة كوتبوس إلى مدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الأودر بعد ظهر اليوم الجمعة، وأصاب فتاة بأداة تشبه الفأس.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم شرطة الجنوب حسب المعلومات المتاحة حتى الآن.

وقال المتحدث إن الرجل ركب القطار في بلدة جوبين الصغيرة على الحدود البولندية.وقال الشهود إنه سرعان ما بدأ في تهديد الركاب.

وأتلف الرجل أجزاء من أثاث القطار، وقيل إنه دمر شاشتين في القطار كما قال المتحدث باسم الشرطة، وأصاب فتاةعمرها 17 عاما في رأسها، وفقا للمتحدث.

واعتقلت الشرطة المشتبه به وقالت إنه مواطن بولندي.

حتى الآن لم تقدم الشرطة أية معلومات حول الدافع وراء الهجوم وخلفياته، ونقلت الفتاة المصابة إلى المستشفى، ولا يوجد خطر على حياتها.