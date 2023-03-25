رئاسة شئون الحرمين تهيئ 151 بابا لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

هيأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشئون الخدمات، والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في إدارة الأبواب خلال شهر رمضان المبارك، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في هذا الشهر.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت- أن الإدارة خصصت 151 باباً لخدمة ضيوف الرحمن منها (12) باباً لدخول المعتمرين، و(68) باباً مخصصة للمصلين، و(36) باباً للطوارئ، و(35) باباً داخلياً.

وأشار إلى أن الإدارة ومنذ بداية موسم الخيرات وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات المخططة والمدروسة لها مع وضع الاشتراطات المعتمدة، وبلغ عدد الموظفين المشاركين لموسم رمضان لهذا العام (600) موظف من المؤهلين علميا وعملياً.

وأضاف أن مهام الإدارة ترتكز على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافةً إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.