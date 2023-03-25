الفنان أحمد مجدي يفاجئ جمهوره بتجسيد دور الشر في مسلسل الأجهر

بالرغم من ملامحه الملائكية ووجهه الذي ینم عن براءة حالمة، تلقى الجمھور صدمة بعد أداء أحمد مجدي لدور ابن الشیطان المفضل في مسلسل "وعد إبلیس"، فقد أثبت مجدي قدرته على التلون التام، حتى یستطیع تجسید الشر الكامن وراء ھذه الشخصیة الخیالیة، التي أوجدھا على أرض الواقع بمنتھى المصداقیة.

ومن خلال أولى حلقات مسلسل الأجھر، یعود أحمد مجدي للشر ولكن بشكل مختلف، باھي.. الفتى الذھبي المدلل فاحش الثراء.. ابن أحد أكبر وأھم رجال الأعمال، العاملین في مجال التنقیب عن الألماس.

نستشف من خلال الحلقات الأولى شخصیة باھي القویة وعشقه للتحدي من خلال مواقفه المتتالیة لفرض سیطرته على كل ما یدخل محیطه ویبدو أنه معتاد بشكل دائم على الاستحواذ على ما یرید، وفي الوقت الذي يناسبه.

ولكن یبدو أننا نستعد لمواجھة حتمیة ما بین الأخوین غیر الشقیقین باھي ویوسف (مصطفى الأجھر) والذي یجسد دوره الفنان عمرو سعد.

فحتى الآن یقع كل تركیز باھي، على أن يكون ھو القائد المھیمن وصاحب القرار، ولكنه ما زال یجھل خطأ أبوه وجريمته، الذي قد یطیح بمملكته وكل شئ سعى لأجله في یوم من الأیام.

أحمد مجدي فنان ھادئ ومثابر، یستمر بأخذ خطوات راسخة من خلال اختیاراته المتنوعة لطبیعة الأدوار التي یقدمھا، حیث یحرص دائماً على الظھور بشكل متجدد ومختلف، حتى وإن كانت الشخصیة التي یقدمھا للجمھور غیر قادرة على حب أخيه من نفس الدماء.

تدور أحداث الأجهر فى إطار اجتماعى شعبى حول شاب يدعى يوسف يجد نفسه متهما بقتل أمه

وتدفعه الظروف للسفر متخفيا فى عدة دول إفريقية وينضم إلى عالم العصابات بحثا عن الأمان المفقود ويبحث عن إخوته.

الأجھر من بطولة عمرو سعد، أحمد مجدي، درة، سید رجب، عمرو عبدالجلیل، ناھد السباعي، وآخرین. العمل من تألیف ورشة ملوك، وإخراج یاسر سامي.