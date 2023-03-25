زيلينسكي يعول على البنك الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعول على دعم من البنك الدولي للمساعدة في إعادة بناء البلاد من الدمار الذي سببه ما سماه "الغزو الروسي".

وصرح زيلينسكي، بأنه التقى ممثلين من المؤسسة المالية الدولية، وبحث برامج جديدة واعدة.

وذكر في رسالته المصورة الليلية: «ركزنا بالطبع على إعادة الإعمار، وكل شيء يجب القيام به في الكثير من البلدات والقرى الأوكرانية التي عانت من الهجمات الإرهابية للمحتلين».

وأضاف زيلينسكي: «المنازل والبنية التحتية الاجتماعية والأسس الاقتصادية للحياة، كل هذا يجب أن يعاد بناؤه».

ويقدر البنك الدولي بأن الحرب قد تسببت في أضرار مباشرة للمباني والبنية التحية بقيمة 135 مليار دولار في العام الأول للحرب.

وتم تحديد 411 مليار دولار، إجمالا، تكاليف إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في أوكرانيا خلال العقد المقبل.

وتبلغ تكلفة إزالة الحطام والأنقاض وحدها أكثر من 5 مليارات دولار.