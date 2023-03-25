 شئون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام - بوابة الشروق
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شئون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

الرياض - أ ش أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 6:07 م
حددت رئاسة الحرمين الشريفين، مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام من المعتمرين والمصلين وضيوف الرحمن، وذلك إيماناً بدور رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية، وما توليه من عناية لقاصدي بيت الله العتيق .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أنه تم تحديد المواقع في باب الملك فهد 79، وكرسي أمام الورديات، وكرسي باب 90، إضافة لكونتر باب 94، وكونتر باب الملك عبدالعزيز، وكرسي أجياد، إلى جانب مزلقان الصفا، وكونتر الصفا، وكونتر السلام، بالإضافة لمكتب الصفا، ومكتب الهاتف المجاني 79، وكرسي الدور الأول بتوسعة الملك فهد أمام مكتب الهاتف.

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