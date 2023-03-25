حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من مزيد من الهجمات التي قد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة في سوريا أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة ستة آخرين.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي سوريا مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد أمريكي آخر بالإضافة إلى خمسة من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن الطائرة المسيرة مصدرها إيران.



وردا على الهجوم، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في شرق سوريا على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجمات الأمريكية أسفرت عن مقتل 11 من المسلحين الموالين لإيران.



وخلال زيارة إلى كندا يوم الجمعة، قال بايدن إن واشنطن لا تسعى إلى "صراع مع إيران" لكنه وجه أيضا تحذيرا مباشرا لطهران "كونوا مستعدين لتحركنا بقوة لحماية مواطنينا".



وفي أعقاب الضربات الأمريكية، استهدفت الجماعات المدعومة من إيران قاعدة القرية الخضراء العسكرية في شمال شرق سوريا بـ10 صواريخ، وأفاد البنتاجون بأن هذه الهجمات لم تسفر عن أية إصابات.



وقال بايدن، إن الولايات المتحدة سوف "تواصل جهودنا لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة".



يشار إلى نشر القوات الأمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وتعد إيران الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.