 وزارة الدفاع الروسية: القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس في منطقة شوشا مع أرمينيا - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس في منطقة شوشا مع أرمينيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 11:00 م

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت خط التماس في منطقة شوشا، وبدأت العمل الهندسي في الموقع في انتهاك لاتفاقيات نوفمبر 2020، مضيفة أن قوات حفظ السلام الروسية تتخذ خطوات لمنع التصعيد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية القول إنه "في 25 مارس 2023، في انتهاك للفقرة 1 من بيان رئيس جمهورية أذربيجان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية، في 9 نوفمبر 2020، قامت وحدة من القوات المسلحة الأذربيجانية عبرت القوات خط التماس في منطقة شوشا واستولت على مرتفعات تقع على بعد 2.9 كم شمال شرق جبل ساريبابا وبدأت المعدات الهندسية العمل في الموقع".

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات حفظ السلام الروسية تتخذ إجراءات لمنع التصعيد، وتجنب أي استفزازات متبادلة من جانب الأطراف المتصارعة.

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