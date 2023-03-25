كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من 10 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي.

جاء ذلك في ظل سفر المزيد من المواطنين بدون كمامات بعد تخفيف القيود الرامية إلى احتواء الفيروس في الأماكن العامة.

وسجلت كوريا الجنوبية 10آلاف و448 إصابة جديدة بكوفيد 19، من بينها 17 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و759 ألفا و895 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل ست حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و217 وفاة.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 153 مريضا، مقارنة بــ144 مريضا في اليوم السابق.