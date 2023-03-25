المستشار الألماني يتوقع دعما طويل الأمد لأوكرانيا

يتوقع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة.

وقال شولتس اليوم السبت، خلال نقاش عام في دائرته الانتخابية بمدينة في بوتسدام: "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه سيتعين علينا ضمان الدعم لفترة طويلة، الأساس الوحيد لكل شيء هو أن روسيا تدرك أنها لا تستطيع ببساطة ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية، كما تحاول أن تفعل الآن"، مضيفًا أنه عندما تتوفر هذه الرؤية سيكون من الممكن حل حالة الحرب.

وأضاف شولتس: "لكن هذه الخطوة ليست في ذهن الرئيس الروسي بعد، الخسائر الدموية التي يطلبها بوتين من بلده وشبابها من أجل حلمه الإمبريالي هي في الحقيقة شائنة".