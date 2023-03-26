دمشق تدين القصف الأمريكي على مواقع شرق سوريا

أدانت الحكومة السورية، اليوم السبت، قصف القوات الأمريكية مناطق دير الزور شرق سوريا، مؤكدة تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي لمناطق شرق سوريا.



وقالت وزارة الخارجية السورية -في بيان لها اليوم السبت: "تدين سوريا الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية ".



واعتبرت أن "الأكاذيب الأمريكية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش الإرهابية بحق أهالي المنطقة وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".



وأكدت الخارجية السورية على "تمسك دمشق بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".



وأكدت مصادر محلية في محافظة دير الزور لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ)، مقتل 9 عناصر موالية للقوات الحكومية السورية في قصف لمقاتلات أمريكية على مناطق في ريف دير الزور شرق سوريا.



وكانت القوات الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، مقتل واصابة عدد من عناصرها في قصف على مواقع للقوات الامريكية شرق الفرات بينها حقل العمر والكونيكوم في ريف دير الزور الشرقي.