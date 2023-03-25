مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب أعاصير جنوب أمريكا

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ذكرت جهاز إدارة الطوارئ بولاية "مسيسيبي" الأمريكية، أن عواصف عنيفة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة العشرات في الولاية الجنوبية.

وكتب الجهاز في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "للأسف، من المتوقع تغيير تلك الأرقام".

وأكد هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن إعصارا واحدا اجتاح الولاية. وتسبب في أضرار في بلدتي "سيلفر سيتي" و"رولينج فورك".

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية أيضا عن أعاصير أخرى، بعضها جاءت من ولاية "آلاباما" المجاورة.

وذكرت تقارير إعلامية أن العواصف في الولاية أطاحت بأسطح المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وسوت تقريبا بعض الأحياء بالأرض.