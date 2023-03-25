وزارة التعليم تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

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تشارك وزارة التربية والتعليم، في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حان وقت الطبيعة".

وتقوم الوزارة بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بدءا من الساعة ٨.٣٠ مساء اليوم حتى الساعة ٩.٣٠ مساء، وذلك للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بعقد ندوات توعية تثقيفية لطلاب وطالبات المدارس من خلال الإذاعة المدرسية في طابور الصباح، وكذلك تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات طلابية للتعبير عن الاحتفال بهذا الحدث العالمي لتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الصحيحة حول أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك مع التوثيق.

تأتي مشاركة الوزارة في "ساعة الأرض" في إطار توصيات قمة المناخ (COP 27) بشرم الشيخ، واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع الوعى البيئى لدى الطلاب.