تمديد تجميد سداد أوكرانيا ديونها حتى 2027

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووفد زائر من البنك الدولي، كيفية توفير التمويل من الجهات المانحة لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومددت جهات الإقراض الرسمية تجميد سداد ديون أوكرانيا حتى 2027، وتتلقى البلاد التي مزقتها الحرب برنامج إغاثة طارئا بإشراف صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني، لأكبر صحيفة يابانية، إن تأجيل إرسال تبرعات الأسلحة لبلاده يعطل قدرة كييف على شن هجوم مضاد في شرق البلاد، حيث تواصل القوات الروسية شن العشرات من الهجمات يوميا في باخموت والمناطق المحيطة.