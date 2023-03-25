قمة الأمم المتحدة للمياه تختتم أعمالها بخطة عمل عالمية

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انتهت قمة الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، إلى خطة عمل عالمية تتضمن 700 التزاما ذاتيا للدول المشاركة.

وتأتي الالتزامات من الحكومات، وكذلك من المنظمات غير الربحية وبعض الشركات، وعلى سبيل المثال قررت 150 دولة دعم تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لشؤون المياه، إضافة إلى تشكيل هيئة علمية تختص بالموضوع.

وأعربت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، عن سعادتها بنهاية الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام.

وقالت ليمكي، (حزب الخضر) يوم أمس الجمعة، إن أجندة العمل هي علامة فارقة وأساس لعكس الاتجاه في سياسة المياه العالمية.

وأضافت قائلة: "هناك شيء واحد واضح: علينا أن نتحرك بشكل أسرع من ذي قبل، لحماية مخزوننا المائي في جميع أنحاء العالم وتأمين الإمداد بالمياه على المدى الطويل".

ووفقا لجوهانس كولمان، مدير قسم المناخ والمياه بالأمم المتحدة، سيتدفق حوالي 750 مليار دولار لحماية إمدادات المياه العالمية في المستقبل.