العثور على 13 مهاجرا محاصرين داخل عربة قطار بولاية تكساس و2 قتلى

قال مسئولون، إنه تم العثور يوم الجمعة على جثتي شخصين يعتقد أنهما من المهاجرين الذين عبرو إلى ولاية تكساس الأمريكية من المكسيك، بالإضافة إلى 13 شخصا آخرين، من بينهم خمسة في حالة حرجة داخل حاوية شحن على متن قطار في مقاطعة أوفالدي.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القطار، الذي أوقفه عملاء دوريات حرس الحدود، كان يسير بالقرب من بلدة "نيبا" عبر منطقة في تكساس معروفة بحالات عبور المهاجرين المتكررة.



وقال دانيال رودريجيز، قائد شرطة مدينة أوفالدي، على بعد 17 كيلومترا غرب نيبا إنه في الساعة الثالثة و50 دقيقة مساء، اتصل شخص بالطوارئ وقال إن ما يتراوح بين 12 و15 شخصا يعانون من أعراض جفاف شديد موضحا أنهم عالقين في حاوية شحن في درجات حرارة مرتفعة. وأضاف "لقد كانوا يختنقون.. كانوا يجدون صعوبة في التنفس".