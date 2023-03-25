شئون الحرمين تواصل تنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخها خلال شهر رمضان

تواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخها خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة.

وسخّرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين - حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - جميع إمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات مع تسخير 12 ألف موظف لخدمة القاصدين على مدار الساعة.

وكانت الرئاسة العامة لشئون الحرمين قد أعلنت - في وقت سابق - أنها تكثف جهودها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية لاستقبال قاصدي وزائري المسجد الحرام في أول جمعة بشهر رمضان المبارك، موضحة أنها تعمل مع الجهات المختصة بإدارة الحشود وتنظيم الدخول والخروج إلى المسجد الحرام وتهيئة المصليات والتأكد من توافر الخدمات التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.