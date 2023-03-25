اليونان تقيم استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى حرب الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية

تقيم اليونان، استعراضا عسكريا، بمناسبة الذكرى الـ202 لحرب الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية، في وسط أثينا، صباح اليوم السبت.

ويشارك في الاستعراض العسكري أفراد من القوات المسلحة، من بينهم طلاب الأكاديمية العسكرية بالإضافة إلى الشرطة، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.

ومن بين الوحدات الآلية، التي تشارك في الاستعراض، دبابات طراز "ماردر 1 إيه3" ألمانية الصنع، التي ظهرت للمرة الأولى كما انضمت أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" و"أرو".

يذكر أن حرب الاستقلال اليونانية استمرت من عام 1821 حتى عام 1829.