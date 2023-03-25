أرجعت الفنانة نيللي كريم، زواجها في سن مبكرة (أقل من 17 عاما) إلى رغبتها الشخصية في الشعور بالأمان والاستقرار، عقب وفاة والدها بـ 6 أشهر.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر شاشة «CBC»: «في الفترة دي.. كنت أنهيت دراستي الثانوية ورجعت من روسيا، ومكنش عندي أصحاب، كل أصحابي في الطفولة غير مصريين».

وأضافت أنها لم تبكِ أثناء لحظة وفاة والدها، مؤكدة أن كبح الألم والصمود والتحمل في مواجهة مصاعب الحياة؛ شكل من أشكال القوة.

وأشارت إلى عدم إجادتها فن التعامل ومواجهة المواقف الصعبة، إذ أخفت أسرتها عنها مرض والدها إلى أن تفأجئت بوفاته بصورة مفاجئة، مرجعة ذلك إلى حرصها وحبها الشديد لعائلتها.

وتابعت: «أي حاجة تخص عائلتي بكون حريصة زيادة عن اللزوم؛ علشان بحبهم آوي وبخاف عليهم».

ولفتت نيللي، إلى أن تركيبة الرجل تختلف عن الأنثى، معقبة: «الرجل يحتاج حد يشرح له بشكل مركز ومكثف ويحدد المشكلة، ومحدش يملك كتالوج الرجل؛ لو موجود هيتحط في المتحف».

وأكدت أن الحزن البالغ لا يقدم في الواقع شيئا ولا يؤخر، انطلاقا من تجاربها الحياتية وفترات الحزن البالغ والألم التي مرت بها، معقبة: «الأفضل أن يتفاءل الإنسان ويكون قويا».

