أرجأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رحلة عمل كان من المفترض أن يجريها إلى الصين، لكي يتلقى العلاج من الأنفلونزا.

وتم نقل لولا إلى مستشفى في العاصمة برازيليا، أول أمس الخميس، بعد ظهور أعراض عليه تشبه أعراض الإنفلونزا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الصحفي اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تشخيص إصابته بالالتهاب الشعبي الرئوي البكتيري والفيروسي جراء إصابته بفيروس الإنفلونزا (أ)، وشرع في تلقي العلاج.

وأوصت الخدمة الطبية التابعة للرئاسة البرازيلية، لولا (77 عاما)، بإرجاء رحلته للصين حتى تنتهي دورة الانتقال الفيروسي، وفقا للبيان.

وأضاف البيان، أن البرازيل أبلغت الصين، وتسعى لتنسيق موعد بديل للزيارة.