مسئول أوكراني سابق: التحالف بين أوروبا وأوكرانيا متماسك منذ 2014 وحتى الآن

قال كورماك سميث، المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير القوات الروسية وقتل 170 ألفًا منذ 2014 وحتي فبراير 2023، وخسر الروس أكثر من 1000 دبابة ومدرعة، فضلًا عن استخدامها دبابات قديمة تعود للخمسينيات.

وبحسب تصريحات "سميث"، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، فإن حزمة الدعم التي أعلنها الاتحاد الأوروبي كان لها شأن كبير لتحقيق التقدم بالجانب الأوكراني، كما سيساعد قرار الاتحاد الأوروبي تقديم مليون قذيفة على مدار العام الجديد إلى "كييف" أكثر في اتجاه التقدم بميدان القتال، وذكر أن التحالف بين الأوروبيين ظل قويًا ومتماسكًا حتى الآن.

وأشار المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إلى أنه ليس هناك دليل حتى الآن يؤكد خروج الشعوب الأوروبية في مظاهرات اعتراضًا على دعم أوكرانيا.

ولفت إلى أن روسيا تريد محو الشعب الأوكراني، وأولى خطوات دعم "أوكرانيا" تحقيق الديمقراطية وعملية السلام لـ40 مليون شخص.