إيران: أي هجمات على قواعدنا في سوريا ستقابل برد مضاد وحاسم

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن أي هجمات على القواعد الإيرانية في سوريا "التي تم إنشاؤها بناءً على طلب دمشق"، سيُقابل بردّ مضاد وحاسم.



ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن خسروي القول، إن "أي مُسوّغ لاستهداف القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتصدّي للإرهاب وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد سيقابل بردّ مضاد وحاسم".



وجاء تصريح خسروي لوكالة "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، ردا على تصريحات مسئولين أمريكيين بشأن وجود يد لإيران في الهجوم على القواعد الأمريكية في سوريا.



وقال خسروي، إن الولايات المتحدة "تسعى للتملص من تبعات وتداعيات احتلالها غير القانوني لجزء من الأراضي السورية على القوات العسكرية لهذا البلد، ومحاولة توجيه اتهامات لإيران لا صحة لها".



كما أضاف أنه "لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة مع القوات العسكرية الأمريكية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة ومفبركة".



وتابع: "لقد تحمّلت إيران أثماناً كبيرة لمواجهة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وتعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وتقف في وجهه".



ونوه خسروي إن لواشنطن "دورا في تشكيل تنظيم داعش ودعمه، كأداة في حرب الوكالة لتحقيق أغراض سياسية في سوريا والعراق"، موضحا أنه "في اليومين الماضيين، نفذت مروحيات أمريكية عدة طلعات جوية بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا، كما أقدمت على نقل إرهابيي داعش داخل الأراضي السورية، وهو ما يستدعي ردا صارما".