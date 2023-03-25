استطلاع: غالبية الألمان متفهمون لإضراب النقل الجماعي

حظى إضراب النقل الضخم المخطط له على مستوى ألمانيا بعد غد الاثنين، والذي قد يتسبب في شل حركة النقل في أجزاء كبيرة من البلاد، بتأييد واسع النطاق بين الجمهور، حسبما كشف استطلاع حديث للرأي.



وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، وافق حوالي 55% من المشاركين على أنه من المبرر أن تدعو نقابتان كبيرتان بشكل مشترك إلى إضراب لمدة يوم كامل.



ومن المنتظر أن يؤثر الإضراب على خدمات السكك الحديدية والنقل العام والممرات المائية والموانئ والطرق السريعة في معظم أنحاء ألمانيا وكذلك كل مطار خارج برلين.



وفي المقابل عارض الإضراب 38% من الألمان. ولم تحدد 8% موقفها.



وأشارت أغلبية واضحة (69%) إلى أنهم لا يتوقعون أن تؤثر الإضرابات عليهم، بينما ذكر نحو 20% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون وسائل النقل العام الإقليمية بانتظام ويتوقعون حدوث اضطرابات في خدمات القطارات والحافلات.



وخطط 7% فقط لرحلات طويلة بالسكك الحديدية وتوقعوا أن تتضرر بالإضراب، بينما أفاد حوالي 2% أنهم يتوقعون أن يتأثروا بإلغاء الرحلات الجوية.



وذكر حوالي 28% من الألمان الذين يتوقعون تضررهم من الإضراب أنهم يخططون لاستخدام سيارتهم الخاصة كبديل، بينما ذكر نحو 25% آخرون أنهم سيلغون رحلتهم المخططة تماما.



وشمل الاستطلاع 1078 شخصا فوق 18 عاما في جميع أنحاء ألمانيا.



ودعا إلى الإضراب اتحاد السكك الحديدية الألماني ونقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات للضغط من أجل زيادة الأجور لأعضائهما وسط ارتفاع التضخم.