جوتيريش: نحتاج لفتح المزيد من المعابر لإيصال أكبر حجم من المساعدات لغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حجما كبيرا من المساعدات يجب أن يصل إلى قطاع غزة وبالتالي إلى مناطق الشمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة لفتح مزيد من المعابر، مع تكثيف الجهود من جميع الجهات دون أن تكون هناك عقبات ودون حدود من الجانب الإسرائيلي.

شدد على أهمية هذا الأمر لإنقاذ مواطني شمال غزة من مواجهة المجاعة، لا سيما أن هناك العديد من الأطفال الذين يموتون جوعا.

كما حذر جوتيريش من أي عملية عسكرية في رفح باعتبارها ستكون عدوانًا كبيرًا سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي في الفترة المقبلة.