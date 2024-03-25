تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتغلق جميع مداخله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت إن قوات الاحتلال تجري أعمال تجريف واسعة في محيطه، موضحة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74518، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.