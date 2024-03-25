 جوتيريش: عدد كبير من الفلسطينيين محرومون من الحرية والحقوق والكرامة - بوابة الشروق
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جوتيريش: عدد كبير من الفلسطينيين محرومون من الحرية والحقوق والكرامة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:21 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:21 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن عددا كبيرا من الفلسطينيين محرومون من الحرية والحقوق والكرامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر لا يمكن استيعابه بأي حال من الأحوال.

وشدد على أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لتحقيق طموح الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحًا أنه لا يجب الاستسلام للافتراضات الحالية.

وأوضح أنه من الضروري أن يكون لدى الفلسطينيين دولتهم وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي.

ونوه بأنّ أي حل بديل سيطيل أمد الصراع، وهو ما سيكون تهديدًا خطيرًا للأمن في العالم.

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