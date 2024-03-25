إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل بسبب مخالفات قانونية

قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، إنها اوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل.

وأضافت الهيئة في بيان نشر، اليوم، عبر صفحتها الرسمية، أن قرار الإيقاف عن العمل يأتي بناء على ما عرضه مدير الادارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم ( 178 ) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قراره القاضي بإيقاف "محمد عون" بصفته وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحةالتحقيق، وفقا للبيان.

يأتي هذا الإيقاف وسط جدل كبير عن عزم الحكومة الليبية توقيع عقد اتفاقية لتطوير حقل الحمادة جنوب ليبيا ، والذي تم رفضه من وزارة النفط والغاز.

وتنتج ليبيا البلد الواقع في شمال أفريقيا ما يقارب المليون و 200 الف برميل يومياً من النفط الخام والذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي في البلاد.