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سنغافورة توجه المزيد من اتهامات الفساد لوزير سابق

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:55 ص

واجه وزير النقل السنغافوري السابق، إس. إيسواران، المزيد من تهم الفساد، اليوم الاثنين، ما أدى إلى توسيع أكبر فضيحة سياسية في الدولة المدينة التي تفتخر بموقفها بعدم التسامح مع الفساد مطلقا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن كبير ممثلي الادعاء، تان كيات فينج، قرأ اتهامات الفساد على إيسواران /61 عاما/، الذي أكد براءته منها.

ويتهم الوزير السابق بالحصول على ما يقرب من 19 ألف دولار سنغافوري (14 ألفا و110 دولارات) من الأغراض الثمينة، التي تشمل زجاجات ويسكي، ودراجة "برومتون"، ومضارب جولف، على خلفية عقد لأعمال البناء في محطة قطار قائمة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع للقضية في الثاني من أبريل المقبل بالمحكمة العليا في سنغافورة.

وبذلك يصل إجمالي عدد التهم الجديدة إلى 35 قضية فساد ضد إيسواران، وأكثر من 403 آلاف دولار سنغافوري كأغراض ثمينة يُزعم أنه حصل عليها.

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