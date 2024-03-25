 أوكرانيا تعلن إسقاط 2000 صاروخ روسي منذ بدء الحرب - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن إسقاط 2000 صاروخ روسي منذ بدء الحرب

كييف-(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 9:10 م

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية أسقطت ألفي صاروخ روسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.

وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية، على موقع "إكس"، أن ذلك يأتي "نتيجة للعمل الضخم الذي قامت به قوات الدفاع الجوي، تم إنقاذ آلاف الأرواح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التي قدمها شركاؤنا".

ولم تحدد الوزارة كم عدد الصواريخ وصواريخ كروز التي مرت ولم يسقطها نظام الدفاع الجوي.

كما لم تذكر الوزارة عدد المسيرات التي تم اعتراضها والتي لعبت دورا كبيرا في الحرب.

وجددت الوزارة طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بالحصول على أنظمة دفاع جوي، إضافية من حلفاء كييف الغربيين من أجل حماية الشعب الأوكراني بشكل أفضل.

وأضافت: "أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي، لأن البنية التحتية المدنية لا تزال هي الهدف الأساسي للضربات الروسية".

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