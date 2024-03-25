باحث ألماني في شؤون الهجرة يحذر من تزايد اللاجئين حال هزيمة أوكرانيا

حذر الباحث الألماني في شؤون الهجرة جيرالد كناوس من تزايد أعداد اللاجئين إذا خسرت أوكرانيا الحرب ضد روسيا.

وقال كناوس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "أولئك الذين يترددون في أوروبا في دعم أوكرانيا بشكل أقوى لم يفهموا بعد الخطر المرتقب... إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فسنشهد أكبر حركة للاجئين على مستوى العالم منذ أربعينيات القرن الماضي. في تلك الحالة سيفد إلينا ملايين إضافية من الناس".

وأضاف كناوس: "لدينا بالفعل حوالي عشرة ملايين نازح أوكراني"، مشيرا إلى أن ملايين أخرى كثيرة من الناس بقوا في أوكرانيا لأنهم يعولون على كسب الحرب، وقال: "إذا تلاشى هذا الاعتقاد، فقد يرتفع العدد بشدة بسرعة كبيرة - كما حدث في الأسابيع التي تلت بدء الحرب في 24 شباط/فبراير 2022. كان هناك ثلاثة ملايين لاجئ في ثلاثة أسابيع".

وذكر كناوس إنه لا يرغب في التنبؤ بعدد اللاجئين الإضافيين الذين من المحتمل أن يأتوا إلى ألمانيا في مثل هذه الحالة، مشيرا إلى أنه حتى الآن فر حوالي 2ر1 مليون لاجئ أوكراني إلى ألمانيا من بين إجمالي 2ر4 مليون لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي، وقال: "هذا من ناحية معدل السكان أقل مما هو عليه الحال في بولندا والتشيك وبلغاريا، لكنه أكثر بعشر مرات مما هو عليه في فرنسا".