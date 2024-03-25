رئيس الوزراء ينتقد نظرية بعض تقارير الأسعار: بيتقال لي أنت نازل سوبر ماركت بتاع الأغنياء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرق المتابعة التابعة للمجلس بالانتشار في أفرع السلاسل كلها على مدار الأيام المقبلة، لتقديم تقارير وافية عن أسعار السلع.



ونوه خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن بعض التقارير التي تتحدث عن انخفاضات الأسعار أحيانًا تكون «نظيرة»، معقبًا: «ديمًا أجادل معاكم، يجي لي الرقم وأنزل أنا ألاقي حاجة تانية خالص في المحلات وأقعد أكلمكم في التليفون أنا في الفرع الفلاني، يتقال لي آه ما أنت نازل في سوبر ماركت فلان بتاع الأغنياء».



وأكمل: «طب يا فندم حاضر هسيب سوبر ماركت بتاع الأغنياء وأروح الحاجات العادية، ألاقي نفس الأسعار، طب أعمل إيه؟ يتقال لي أنسى السلاسل، روح أصل الأسعار دي موجودة في الصعيد!».



وأشار إلى أن «ربع عدد سكان مصر يعيشون في القاهرة الكبرى»، مضيفًا: «ده انعكاس لباقي البلد، لما أنزل في أي حتة في القاهرة لازم ألاقي التخفيض ده يحصل».



ودعا التجار إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% اعتبارًا من الغد، مختتمًا: «من بكرة ويتقال الأرقام أقل تخفيض إيه وبنسبة إيه، لو عليا أقول نسبة التخفيض متقلش عن 30%، لكن هنمشي فيها متدرج لحد ما نوصل للعيد».