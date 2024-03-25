المفوضية الأوروبية تعتزم شراء 12 طائرة إطفاء حرائق نظير 600 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، اعتزامها انفاق 600 مليون يورو (650 مليون دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي لشراء 12 طائرة اطفاء حرائق للعمل في مختلف أنحاء التكتل.

وذكرت المفوضية في بيان أنه خلال فصل الصيف "تتعرض الأرواح والمنازل وسبل العيش لتهديدات متزايدة بسبب حرائق الغابات واسعة النطاق"، مضيفة أن هذه الطائرات سوف توفر مساعدة حيوية في هذا الشأن.

وسوف يتم توزيع الطائرات الـ12 على إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وكرواتيا، وكلها دول أعضاء بالاتحاد كانت قد تعرضت لموجات حرارة شديدة وحرائق غابات خلال الصيف. ومن المقرر شراء الطائرات من شركة دي هافيلاند.

وصرح مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز ليناريتشيتش أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الاتحاد فيما يتعلق بمكافحة الحرائق.

وسوف تنضم الطائرات الجديدة إلى أسطول الاتحاد الأوروبي الذي يضم طائرات إطفاء وإخلاء ومروحيات لدعم دول التكتل في مواجهة حالات الطوارئ العامة.

وذكرت وكالة الإحصاء الاوروبية أنه في عام 2023، أتت حرائق الغابات على قرابة 500 ألف هكتار من الأراضي، بما في ذلك أسوأ حريق غابات يتم تسجيله في الاتحاد وذلك في مدينة ألكسندروبوليس باليونان، حيث دمرت الحرائق أكثر من 96 ألف هكتار من الأراضي.