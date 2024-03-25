مي عمر: لو الشخصية عاوزاني أشيل شعري خالص أو أتخن هعمل كده

علقت الفنانة مي عمر، على ظهورها بدون مكياج في مسلسل «نعمة الأفوكادو»، قائلة إنها تحب التمثيل وتقمص الشخصية التي تقدمها أيًا كانت طبيعتها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن شخصية «لؤلؤ» التي قدمتها بمسلسل يحمل نفس الاسم، كانت تقتضي منها ارتداء ملابس راقية؛ لأنها تلعب دور نجمة مهمة وكبيرة في الوطن العربي.

ولفتت إلى أن شخصية نعمة لا علاقة لها بطريقة اهتمامها بنفسها في الحياة الواقعية، مضيفة: «أنا مبحبش أرتبط في ذهن الناس بشكل معين».

وأكملت: «لو الشخصية عاوزة أطلع من غير مكياج أو محجبة هعمل كده، لو الشخصية عاوزاني أشيل شعري خالص أو أتخن أو أرفع أنا بعمل اللي لايق على الشخصية لأني بستمتع بشغلي وبحب أعمل المناسب فيه».

وأشارت إلى أن زوجها المخرج محمد سامي، من الممكن أن ينفعل عليها في موقع التصوير، قائلة إن الأمر وارد من ي مخرج.

واستطردت: «ممكن ينفعل عليّا عادي، وارد أي مخرج ممكن ينفعل دي مش حاجة غلط، ومش انفعال بطريقة وحشة، هو بينفعل لأنه عاوز الحاجة أحلى».