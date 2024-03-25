استقالة منسق الإغاثة الأممي مارتن جريفيث لأسباب صحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الاستقالة من منصبه لأسباب صحية.

وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن جريفيث أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار استقالته.

وعزا حق سبب قرار الاستقالة إلى حالة جريفيث صحية، موضحا أنه "سيواصل مهامه حتى نهاية يونيو القادم".

وأشار أن جوتيريش قدم شكره إلى جريفيث على "قيادته وخدماته الاستثنائية"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت حق إلى تولي جريفيث منصبه في يوليو 2021، مشيرا أن هذه الفترة شهدت تناقصا في الموارد لمواجهة احتياجات المساعدات الإنسانية المتزايدة.

وأكد أن جريفيث واصل جهوده بلا كلل ولا ملل للوصول إلى المحتاجين.